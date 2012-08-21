Африканскую чуму разносят дикие кабаны

Необходимо принять срочные меры по депопуляции диких кабанов, которые являются разносчиками африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом говорилось на совещании в Россельхознадзоре под председательством заместителя руководителя ведомства, главного ветеринарного инспектора России Евгения Непоклонова, сообщили УНИАН в Россельхознадзоре.

Как отмечалось на совещании, дальнейшее распространение АЧС в дикой природе в России угрожает эпизоотической безопасности Украины, Белоруссии и стран ЕС.

«Дальнейшее распространение заболевания в дикой фауне среди кабанов может привести к расширению ареала заболевания, угрожая эпизоотической безопасности Украины, Белоруссии и стран Евросоюза, причем в Евросоюз с кабанами вирус африканской чумы свиней может попасть двумя путями - южным и северным», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в России регулярно фиксируют новые вспышки АЧС.

17 августа новые вспышки африканской чумы свиней были зафиксированы в четырех регионах России – Ярославской, Тверской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Также 20 августа в Краснодарском крае выявлен новый очаг АЧС.

