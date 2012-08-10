Американские ученые объяснили причину частых болезней детей

Группе иммунологов из университета штата Мичиган удалось продвинуться в понимании причин сравнительно более высокой подверженности детей раннего возраста различным инфекциям. Работа ученых опубликована онлайн в журнале Nature Immunology.

Предыдущие исследования в этой области показали, что это происходит из-за незрелости иммунной системы младенцев, пишет Медпортал. Функциональное созревание ключевых иммунных клеток организма - атакующих вирусы нормальных киллеров (НК-клеток) - происходит только с возрастом. Однако до сих пор не было понятно, что именно мешает процессу созревания НК-клеток в раннем периоде жизни.

Выяснилось, что продуцирование и созревание НК-клеток тормозится вырабатываемым в костном мозге белком, называемым трансформирующий фактор роста бета (TGF-β). Исследования, проведенные на модифицированной линии мышей, у которых отсутствует ген, кодирующий этот белок, показали, что в их организмах с рождения производится значительно большее количество НК-клеток, они быстрее созревают и уже в раннем возрасте образуют пул, способный эффективно противостоять вирусам. Как результат, такие мышата почти не болеют инфекционными заболеваниями.

"Мы обнаружили, к нашему удивлению, что блокировка TGF-β позволяет НК-клеткам достигнуть полной зрелости уже в десятидневном возрасте", - отметила Ясмина Лаюар (Yasmina Laouar), стоявшая во главе группы. При этом, как выяснилось в ходе исследований, в организмах взрослых мышей с блокированным TGF-β созревает в десять раз больше НК-клеток, чем у мышей с включенным TGF-β.

Авторы подчеркивают, что как ни соблазнительно предложить в качестве стратегии укрепления иммунитета младенцев инактивирование TGF-β, речь о таком вмешательстве не идет, так как этот белок необходим для нормального развития и жизненного цикла клеток. Требуются дальнейшие исследования в этом направлении.