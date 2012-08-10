Pfizer заплатит за подкуп врачей и чиновников $60 миллионов

Американский фармгигант Pfizer признал вину своих зарубежных представительств в подкупе медицинских работников и госслужащих в ряде стран Европы и Азии, в том числе в России, с целью повышения объемов продаж своей продукции и получения необходимых разрешений со стороны местных контролирующих органов. Компания согласилась выплатить более 60 миллионов долларов штрафных санкций в рамках внесудебного урегулирования претензий, говорится в распространенном 7 августа пресс-релизе компании, пишет Медпортал.

Гражданские иски в отношении Pfizer были возбуждены Министерством юстиции и комиссией по ценным бумагам и рынкам США (SEC) в 2004 году, причем это было сделано на основании информации, как подчеркивается в пресс-релизе, добровольно предоставленной головным офисом компании. Все эти годы компания вела внутреннее расследование случаев коррупции в своих зарубежных филиалах и сотрудничала с официальным следствием.

Речь идет о деятельности представительств Pfizer в Болгарии, Хорватии, Казахстане, России, Италии, Китае, Чехии и Сербии, а также ее дочерней компании Wyeth в Китае, Индонезии, Саудовской Аравии и Пакистане.

В ходе расследования выяснилось, в частности, что в России врачи получали от Pfizer за назначение пациентам своих препаратов по пять процентов от стоимости лекарства, а Pfizer Russia "платила наличными ряду чиновников от здравоохранения за включение своей продукции в госпрограмму по закупкам лекарственных средств", цитирует Bloomberg заявление Минюста США.

Как заявил Газете.Ru глава представительства Pfizer в России Данил Блинов, нарушения имели место в период с середины 1990-х до конца 2005 года. При этом информация по конкретным клиникам и персонам, по его словам, не может быть раскрыта по условиям соглашения Pfizer и SEC.

В Болгарии местное представительство компании потратило 28 тысяч долларов на "поощрительные поездки" в Грецию для тех врачей, которые больше остальных назначали продукцию Pfizer своим пациентам. Кроме того, 17 тысяч долларов было истрачено на отправку докторов, обещавших широко использовать препараты Pfizer в своей практике, на различные медицинские конгрессы и конференции.

В Хорватии за допуск своей продукции на рынок компания расплачивалась с госчиновниками наличными или турпоездками, а врачи получали процент с рецептов.

В Китае была разработана программа поощрения врачей, работающих в государственной системе здравоохранения, путем начисления баллов за каждый выписанный рецепт на препарат производства Pfizer. Накопленные баллы можно было обменять на различные подарки - книги, мобильные телефоны, очки, чай. Китайских врачей подкупали также поездками. Так, в 2006 году, по информации SEC, представитель Pfizer в стране пообещал оплатить двум врачам посещение конференции в Австралии, если те пообещают в течение года назначать продукцию компании не менее 80 процентам своих пациентов.

Pfizer признала, что в общей сложности на взятки было затрачено около двух миллионов долларов. В результате этих действий компания получила более семи миллионов долларов дополнительной прибыли.

В итоге Pfizer заплатит 15 миллионов долларов штрафных пеней по иску Минюста, 16 миллионов будет изъято из прибыли по иску SEC и 10,3 миллиона в качестве процентов за период до вынесения судебного решения. Дочерняя компания Wyeth вернет из прибыли 17, 2 миллиона долларов и заплатит еще 1,66 миллиона в качестве процентов за период до вынесения судебного решения. Изначально сумма штрафа была на 34 процента больше, но она была сокращена в связи с "выдающимся сотрудничеством" компании со следствием и принятием "чрезвычайных мер по исправлению ситуации".