Граждане Украины не пострадали во время тайфуна в Китае

По предварительной информации Министерства иностранных дел, погибших или пострадавших граждан Украины во время тайфуна в Китае нет.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по информации Генерального консульства Украины в Шанхае, в ночь на 8 августа из-за тайфуна, который прошел по восточному побережью Китая, из г. Шанхай и провинции Чжецзян (города Тайчжоу, Нинбо, Ханчжоу, Цзясин) были эвакуированы 1,8 млн человек.

По данным метеорологической службы, максимальной силы тайфун достиг в ночь на 9 августа.

На данное время отменены авиарейсы в аэропортах Шанхая и приостановлено движение поездов.

Генеральное консульство продолжает отслеживать информацию относительно последствий стихийного бедствия.