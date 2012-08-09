Формула идеального отдыха

Формулу идеального отдыха, понять которую по силам разве что математикам, изобрел ученый из университета Сассекса, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на исследование, проведенное по заказу гостиничной сети Holiday Inn.

Согласно этой формуле, отдых в идеале представляет собой трехдневный отпуск с максимальной релаксацией при минимуме забот на удалении не более 4 часов от дома, пишут РИА Новости.

Согласно исследованию, идеальный отдых невозможен в отрыве от ряда сопутствующих факторов, среди которых продолжительность, стоимость поездки, а также такие составляющие, как скука, релаксация и заботы.

"Исследование показывает, что многие люди проводят настолько напряженный отпуск, что возвращаются домой более измотанными, чем восстановившимися", - приводит издание слова изобретателя формулы Дэвида Льюиса (David Lewis). По его мнению, изучение проблемы помогает объяснить растущую популярность коротких отпусков у жителей Великобритании, которые предпочитают отдыхать во время длинных уикендов.

Ученый считает, что смысл отпуска состоит в том, чтобы дать организму человека зарядиться энергией и помочь людям вернуться домой посвежевшими и бодрыми.

"Принимая во внимание чрезмерное потакание капризам, которые допускаются человеком во время отдыха - от переизбытка солнца до переедания и злоупотребления напитками - более длительный отпуск означает больший потенциальный риск здоровью", - считает Дэвид Льюис.