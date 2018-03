Склонность к алкоголю можно выявить по снимкам мозга

Определенные виды мозговой активности помогают предсказать, что подросток может стать алкоголиком, обнаружили ученые из США, чей труд опубликован в Journal of Studies on Alcohol and Drugs, РИА Новости.

Исследователи изучили снимки магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга 40 здоровых подростков в возрасте от 12 до 16 лет, пока не замеченных в злоупотреблении алкоголем. Затем ученые наблюдали за этими детьми на протяжении порядка трех лет, а после провели повторное сканирование мозга. Половина тинейджеров пристрастилась к спиртному в течение этого периода времени. Исследователи обнаружили, что дети, у которых было зафиксировано меньшее возбуждение в конкретных областях головного мозга, оказались в группе риска.

С того момента, как тинейджеры начали пить, деятельность их мозга на снимках стала выглядеть так же как у людей, страдающих алкоголизмом, им пришлось прикладывать больше усилий, чтобы решить задания на память. Эта особенность при алкоголизме обычно встречается у женщин, принимающих четыре или более доз алкоголя в день, и у мужчин, принимающих от пяти доз алкоголя ежедневно.

"Это противоречит ожиданиям, потому что их мозг должен работать более эффективно по мере взросления", - цитируются в пресс-релизе Университета Калифорнии в Сан Диего слова ведущего исследователя Линдси Сквеглия (Lindsay Squeglia).

Результаты научной работы дополняют известный факт о том, что алкоголизм имеет последствия для развития мозга подростков, но они также вносят дополнения: по некоторым типам мозговой деятельности можно установить, какие дети находятся в группе высокого риска с точки зрения этой пагубной привычки.

Это означает, что у кого-то могут быть биологические предпосылки к развитию алкоголизма. Ученые отмечают, что не нужно сканировать всех подростков поголовно, чтобы выявить опасность появления пристрастия к алкоголю, но их выводы дают ключ к биологической природе проблемы детского алкоголизма.

Доктор Сквеглия отмечает, что ее открытие должно заставить подростков задуматься о том, что, принимая алкоголь, они снижают работоспособность собственного мозга в тот период жизни, когда она должна быть на высоте: при сдаче экзаменов или обучению вождению.