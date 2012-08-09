Семь способов избавиться от 500 калорий в день

Воздержавшись всего от 500 калорий в день, можно потерять как минимум полкилограмма за неделю! Существует несколько хитростей, которые помогут стабильно похудеть таким образом, пишет news.open.by.

1. Откажитесь от кофе со сливками. Лучше выпейте эспрессо: в нем всего 30 калорий!

2. Ешьте из меньшей тарелки. Например, вместо 30 сантиметровой тарелки возьмите тарелку с диаметром 25 сантиметров. Так вы съедите на 20-255 меньше, что как раз и составит около 500 калорий.

3. Откажитесь от сладких газированных напитков. Всего в 300 миллилитрах газировки содержится от 150 до 180 калорий. Откажитесь всего от трех банок в день - и результат не заставит себя ждать!

4. Больше двигайтесь. Попробуйте вставать и ходить взад вперед, когда разговариваете по телефону. Или просто напевайте и выстукивайте мелодию ногами, когда сидите за столом.

5. Не ешьте перед телевизором. Согласно американским исследованиям, если мы едим во время просмотра телевизора, то в среднем съедаем на целых 288 калорий больше.

6. Недоедайте. Постарайтесь оставлять на тарелке примерно 25% порции каждый раз, когда едите. Если обычно вы съедаете 2000 калорий в день, это позволит вам урезать 500 калорий.

7. Высыпайтесь. Бессонница и дефицит сна заставляют нас есть чаще и больше.

