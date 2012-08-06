Пять популярных заболеваний офисных работников

Думаете, стресс - главный враг человека, проводящего в офисе по 10 часов?

1. Врачи подсчитали, какая болезнь самая популярная в стенах бизнес-центров. Чаще всего офисные работники страдают от ишемической болезни сердца. Ее главная причина - плохой приток крови и кислорода к сердцу. Виной этому, на первый взгляд, "безобидные" перекусы сэндвичами без отрыва от рабочей почты. При таком заболевании следует немедленно снизить потребление холестерина (не более 300 миллиграммов в сутки), а также заменить животные и насыщенные жиры полинасыщенными и ненасыщенными. Разумеется, это невозможно сделать, питаясь бутербродами.

Кроме питания, еще одна причина заболевания сердца - это нездоровые 5-минутки: курение в компании коллег для "снятия стресса и отдыха". А также недостаточная физическая активность. По оценке Европейского регионального бюро ВОЗ регулярные физические упражнения (от 15 минут в день) снижают риск развития неинфекционных заболеваний.

2. Чувствуете усталость в глазах к концу дня? И словно стали хуже видеть? Кроме неправильного питания, работа в офисе вредна сухим воздухом, пылью и собственно - работой за компьютером. Распространенный недуг "песок в глазах", или синдром "сухого глаза", сопровождается жжением, сухостью, быстрой утомляемостью и острой реакцией на свет. Основной совет врачей: не забывать моргать (глядя в монитор человек может не моргать очень долгое время, а значит и не увлажнять глаза), прикрывать глаза ладонями на несколько секунд и делать гимнастику для глаз.

3. Едва переступив порог родного офиса утром чувствуете усталость, а ночью ворочаетесь, пытаясь заснуть? Возможно, у вас синдром хронической усталости.

Если вам знакомы:

- беспричинная раздражительность,

- частые головные боли в конце дня,

- повышенная температура,

- бессонница,

- головокружения,

- боли в мышцах и суставах,

- ухудшения памяти,

- невозможность сконцентрироваться на тексте по нескольку минут

вероятно, ваш организм просит об отдыхе.

Причем к отдыху врачи рекомендуют относиться не менее серьезно, чем к работе. Правильно отдыхать поможет режим дня: засыпать не позже часа ночи, просыпаться не позже 9, спать не менее 8 часов. Пытаться наверстать недосып в выходные весьма вредно: отоспаться впрок все равно не получится, а ощущение разбитости может появиться и от избыточного сна. Кроме того, последние исследования ученых из детской больницы Филадельфии показали, что неадекватное количество сна повышает уровень сахара в крови и грозит диабетом.

4. 70% сотрудников офисов жалуются на боли в спине, затекшую шею и плечи. Неудивительно, большую часть дня они сидят в одной позе, ссутулившись и положив ногу на ногу. Отсюда - искривление позвоночника, появления шейного остеохондроза. Фитнес-тренеры советуют обитателям офиса периодически делать разминку (не случайно на западе распространен корпоративный мини-спортзал в одном из кабинетов). А медики советуют отучиться от привычки класть ногу на ногу, иначе избежать развития варикоза будет непросто. Чтобы снять усталость и напряжение ног вечером можно принять контрастный душ - он тренирует сосуды и улучшает кровообращение.

5. Стресс подстерегает офисных работников повсюду. По последним исследованиям ученых, если вы ждете ответа на звонок больше 6 минут, то испытываете сильный стресс. Доктор Роджер Хендерсон, автор исследования, объясняет: "Человек пребывает в стрессе - у него учащается сердцебиение, начинают потеть ладони и болеть голова. Это реально грозит перерасти в хроническую тревогу, проблемы с пищеварением, мышечные спазмы или же негативно отразиться на отношениях с окружающими".