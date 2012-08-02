Чeрный чай - антибиотик

Чай - напиток полезный, и об этом знают все. Но специалисты из Университета Кардиффа решили дополнить список его уникальных свойств, пишет Здоровье.

По их мнению, чeрный чай выступает как антибиотик по отношению к ряду патогенных бактерий. Исследователи протестировали эффект 33 сортов чая на 79 штаммах патогенов и выяснили: полифенолы, содержащиеся в чае и придающие ему вкус, убивают опасные бактерии, в том числе Clostridium difficile (клостирид, вызывающий диарею). Так что чашка чeрного чая это профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Сейчас учeные пробуют создать сорт "супер-чая", который можно было бы давать больным вместо антибиотиков. Что касается зелeного чая, то подобные исследования относительно его свойств пока не проводились, но есть основания полагать, что в борьбе с патогенами он может оказаться эффективнее чeрного.