Польские врачи не видят угрозы для жизни украинки

Польские медики не видят угрозы для жизни гражданки Украины, пострадавшей в столкновении микроавтобуса и поезда в центральной части Польши в понедельник и считают возможной ее выписку из больницы через неделю.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель директора больницы в Згежу, где находится украинка, Томаш Олендзкий в среду.

Он сообщил, что вчера врачи на протяжении пяти часов делали девушке операцию, заключавшуюся в стабилизации переломленных костей ног, которая, по его словам, закончилась успешно.

"Я рад, что могу сказать с большой мерой правдоподобности, что ее жизни ничего не угрожает, что она была хорошо прооперирована, и все указывает на то, что она выздоровеет ", - сказал он.

Заместитель директора больницы выразил мнение, что было бы очень хорошо, если бы украинская власть организовала транспортировку девушки в Украину, отметив, что лучше проходить реабилитацию в родной стране рядом с близкими.

"Если бы была такая воля, а мы надеемся, что она будет с украинской стороны", - сказал он.

По его данным, девушку можно транспортировать в Украину вертолетом "уже сейчас", а выписка из больницы "если ничего не будет происходить" возможна на следующей неделе.

В то же время Т.Олендзкий сказал, что не знает, может ли, согласно межгосударственным договорам между Украиной и Польшей, украинка остаться на реабилитацию в польской больнице.

Он также отметил, что полная реабилитация девушки может занять от нескольких месяцев до более года.

Как сообщал УНИАН, 21-летняя девушка стала единственной пассажиркой из десяти человек, которой удалось пережить столкновение микроавтобуса с поездом в Братошевичах в Лодзьском воеводстве 30 июля.

8 человек погибли на месте, а одна женщина умерла через несколько часов в больнице.

Среди погибших шесть женщин и трое мужчин, большинство из которых жители Тернопольской области в возрасте от 21 до 30 лет.

Польские медики сообщали, что украинка работала в Польше легально и имеет необходимую предусмотренную законом страховку, которая гарантирует такие же права, как и польским гражданам.