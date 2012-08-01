Собака учуяла рак груди у хозяйки

Собака породы Кавалер-кинг-чарльз спаниель по имени Пенни учуяла рак груди у своей хозяйки, 43-летней британки Шэрон Роулинсон (Sharon Rawlinson). Об этом пишет news.open.by.

По словам Роулинсон, ее питомец на протяжении долгого времени пытался указать на рак груди. Собака либо что-то вынюхивала в том месте, где позднее обнаружили злокачественное новообразование, либо дотрагивалась до него лапой. Однажды ночью Пенни запрыгнула на грудь хозяйки. "Когда она встала на меня посреди ночи, я почувствовала острую боль, как будто меня жалили тысячи пчел. На следующий день я обнаружила припухлость на левой груди и решила, что это - последствия прыжка", - цитирует Роулинсон издание.

Спустя некоторое время после ночного инцидента британка, мать которой умерла от рака груди, решилась сходить к врачу. "Было что-то в глубине моего сознания, говорившее мне, что не стоит игнорировать настойчивость собаки, и в январе я наконец собралась с силами и отважилась провериться", - рассказала она в интервью.

Опухоль обнаружили в том месте, на которое все время указывала Пенни. В марте 2012 года Роулинсон начала проходить курс химиотерапии, а 22 июля злокачественное новообразование удалили хирургическим путем. После начала лечения Пенни, которой на тот момент было 18 месяцев, перестала обнюхивать грудь хозяйки.

По словам Роулинсон, она сразу привязалась к своей собаке, а теперь считает ее своим ангелом-хранителем. Если бы не настойчивость Пенни, женщина так и не решилась бы сходить к врачу.

Способность собак распознавать злокачественные опухоли по запаху была доказана еще в 1989 году. В ходе последующих экспериментов выяснилось, что эти домашние животные могут диагностировать рак кожи, груди, простаты, яичников и желчного пузыря. До сих пор ученые не знают, на какие вещества реагируют собаки. Предполагается, что собаки могут учуять вырабатываемые опухолями в небольших концентрациях алканы и ароматические соединения.

Ученые из Германии в прошлом году экспериментально доказали, что собаки могут обнаружить рак легких у 71 процента пациентов. Тем не менее, известно мало случаев обнаружения рака собаками у своих хозяев.