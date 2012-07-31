В Польше идентифицировали последнюю жертву вчерашнего ДТП

В Польше предварительно идентифицировали лица всех девяти жертв вчерашнего столкновения поезда с микроавтобусом, которое произошло на нерегулируемом переезде в Лодзском воеводстве в центральной части страны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Лодзе, которая расследует указанное дело, Кшиштоф Копаня.

Он отметил, что последнюю жертву аварии удалось распознать благодаря документам и помощи знакомого, который работал с погибшими.

Собеседник агентства также сообщил, что следователи идентифицировали тело водителя микроавтобуса, которым оказался 30-летний мужчина.

"Эксперты идентифицировали водителя на основании травм, характерных для тех, кто находится за рулем авто во время ДТП", - сказал он.

Представитель прокуратуры сказал, что следователи проверят наличие алкоголя в крови водителя, заметив, что результаты будут известны "от нескольких к свыше 10 дней".

Пресс-секретарь заметил, что машинист поезда, который въехал в микроавтобус, был трезвым и сообщил, что машина въехала на переезд в последний момент.

"Мы не хотим делать никаких поспешных выводов, а тщательным образом анализируем собранные материалы дела, которые позволят выяснить причину аварии", - сказал он.

К.Копаня добавил, что прокуратура передала данные о погибших консульству Украины в Варшаве, которое должно сообщить о трагедии родственникам жертв.

Как сообщал УНИАН, польская прокуратура сегодня утром сообщила о предварительной идентификации 8 жертв вчерашней аварии, заметив, что в случае с одним из мужчин, тело которого сильно пострадало, может быть необходим анализ DNA.

Вчерашнее ДТП унесло жизнь 6 женщин и 3 мужчин, большинство из которых в возрасте от 21 до 30 лет. Аварию удалось пережить одной 21-летней девушке, которая, по данным врачей, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

По предварительным данным польских правоохранителей, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса не остановился перед знаком STOP и въехал под поезд, который двигался со скоростью около 80 километров в час.