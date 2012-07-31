Месяц рождения влияет на длину жизни

Время рождения человека влияет на продолжительность его жизни, обнаружили ученые из США.

Специалисты по проблемам старения и долгожительства из Чикагского университета изучили взаимосвязь между месяцем рождения и продолжительностью жизни на примере 1574 человек, родившихся в период 1880-1895 гг. и прожили более 100 лет. Оказалось, что большинство долгожителей появились на свет осенью. Среди тех, кто родился в марте, мае и июле, долгожителей было меньше на 40%.

Ученые полагают, что условия раннего периода жизни программируют процесс старения. Вероятно, питание будущей матери во время беременности влияет на механизм восстановления ДНК и стабильность клеточных мембран будущего ребенка. Другими факторами могут быть температура окружающей среды во время зачатия и родов, сезонные колебания частоты простудных заболеваний.

umj.com.ua