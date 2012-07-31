Миндаль поможет в борьбе с лишним весом

Исследователи считают, что если вы включите в свой рацион миндаль, то сможете снизить уровень холестерина.

Они провели исследование, в котором приняли участие 123 человека с избыточным весом. Полтора года одна группа питалась по диете с миндалью. Вторая – по диете без орехов. После завершения исследования, у тех, кто употреблял миндаль, показатель холестерина был намного ниже, чем во второй группе.

Ученые говорят, что миндаль содержит много антиоксидантов, которые выводят свободные радикалы из организма. Таким образом, у нас не разрушаются клетки, а организм не стареет.

medicinform.net