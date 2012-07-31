Арбуз снижает артериальное давление

Арбуз помогает нормализовать артериальное давление, доказали американские ученые из Университета Флориды.

В исследовании участвовали 40 добровольцев с повышенным давлением, средний возраст которых 58 лет. В ходе 6-недельного эксперимента часть из них принимала арбузный концентрированный экстракт, а часть – плацебо. Дальнейшее наблюдение за участниками в течение 2-х недель показало, что в группе, принимавшей арбузный экстракт, зафиксировано снижение верхнего значения кровяного давления на 11,5 – 15,1 пунктов, а нижнего – на 7,6-7,8 пунктов, по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Снижение давления происходит за счет содержания в арбузе аминокислот аргинина и цитруллина, объяснили эксперты.

likar.info