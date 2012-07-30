В польской больнице умерла одна из жертв сегодняшней аварии

В больнице умерла одна из двух женщин, травмированных во время сегодняшней аварии вблизи польского города Лодзь.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила Иоанна Концка - пресс-секретарь полиции Лодзинского воеводства, на территории которого произошло ДТП.

Она отметила, что в результате аварии на месте погибли 8 человек, большинство из которых являются гражданами Украины, а две женщины были доставлены в больницу.

"К сожалению, мы получили информацию, что одна из женщин, которая была доставлена в больницу, умерла", - сообщила собеседник агентства.

Она отметила, что жизни еще одной пострадавшей, 21-летней гражданке Украины, ничего не угрожает.

Пресс-секретарь не уточнила, сколько украинцев погибло в этом ДТП, отметив, что следователи еще продолжают идентификацию тел.

Она также сообщила, что авария унесла жизни шести женщин и трех мужчин в возрасте от около 20 до 50 лет.

По данным издания Gazeta Wyborcza, украинцы приехали в Польшу работать на фабрике по переработке фруктов в Жеваницах, принадлежащей компании Rolfoods.

"По нашим данным, все люди, в том числе водитель, были из Украины", - сообщила газета.

Издание отметило, что украинцы приехали в Польшу в июле и должны были вернуться домой 25 августа.

Газета также сообщила, что на железнодорожном переезде, где произошла авария, неделю тому назад автомобиль столкнулся с поездом, однако тогда обошлось без человеческих жертв.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса проигнорировал запретительный сигнал светофора и въехал на железнодорожный путь, по которому двигался поезд.