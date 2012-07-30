У побережья Гватемалы и Мексики произошло землетрясение

08:54, 30 июля 2012
Зарубежные новости
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Эпицентр находился под водой

 Вчера утром у побережья Гватемалы и Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Как передает lenta.ru, об этом сообщается на сайте Геологической службы США. 

Подземные толчки были зафиксированы около 6 утра по местному времени. Эпицентр землетрясения находился под водой - в 26 километрах от гватемальского города Окос и менее чем в 30 километрах от мексиканского города Сучьяте. Очаг землетрясения находился на глубине чуть более 35 километров.

 

 

 

 

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