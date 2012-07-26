11-летний мальчик сам и без билета прилетел из Манчестера в Рим

Одиннадцатилетний мальчик сам без паспорта и билета смог вчера сесть на самолет в аэропорту Манчестера и прилететь в Рим, сообщает польский телеканал TVN24.

Ребенка задержали сразу после того, как самолет приземлился в Италии и отправили обратно в Великобританию.

"К случаю с парнем отнеслись очень серьезно, а руководство аэропорта и авиакомпании Jet2.com начали расследование инцидента. Несколько человек отстранены от выполнения обязанностей", - сообщает польский телеканал.