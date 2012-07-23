Геологи обнаружили в Намибии подземное море
15:01, 23 июля 2012Зарубежные новости
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Может обеспечить водой весь север
Геологи открыли огромный подводный водоем в Намибии, который может оказывать значительное влияние на развитие в одном из самых засушливых регионов Африки.
Как сообщает ВВС Украина, по приблизительным оценкам, водоем может обеспечивать север страны водой на протяжении 400 лет.
Сейчас сельское хозяйство в регионе ограничено районами, прилегающими к рекам, но научные работники верят, что новый источник может изменить сельское хозяйство региона.
Кроме того, допускают, что эта вода - очень чистая, поскольку тысячи лет находится под землей.
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