Мужские критические дни: что нужно знать

Женщины сходят с ума при ПМС, требуют секса во время овуляции и превращаются в демонов при менструации. А как быть с мужчинами, чем объясняется их не всегда примерное поведение?

Вы удивитесь, однако противоположный пол тоже страдает от критических дней, которые специалистами принято называть mAnstruation. Итак, что же необходимо о них знать и как под них подстроиться?

Мужской цикл

Существуют несколько мнений докторов на этот счет. Французский андролог Сильвиен Мемун отмечает, что мужской цикл длится 72–74 дня – именно столько, сколько уходит времени на полноценное созревание сперматозоида (именно этим и объясняется то, что репродуктолог просит вас делать спермограмму каждые три месяца).

Фармацевтический концерн Bayer совсем недавно предал огласке результаты собственного исследования, согласно которому, определились регулярные мужские критические дни. Они связаны с гормональными колебаниями, влияющими на либидо, эмоции и состояние организма в целом. Дамы, запомните: периодичность мужских истерик составляет от 23 до 33 дней! Он может сердиться, обижаться, раздражаться – точно так же, как и женщина при ПМС или менструации.

Также некоторые специалисты отмечают, что на мужской организм влияет Луна. Мужчина безумно желает женщину при двух пиках месячного цикла: в полнолуние и новолуние! Делайте выводы и подстраивайтесь!

Гормоны унисекс

Умные книги говорят нам о том, что в женском организме присутствуют мужские гормоны и наоборот. К примеру, эстрадиол является самым активным женским гормоном, который вырабатывается в яичниках и надпочечниках. Этот же гормон играет ведущую роль в определении мужской фертильности и вырабатывается в тех же надпочечниках, яичках и периферических тканях. Кроме того, эстрадиол отвечает в мужском организме за крепость костей.

Профессор Ричард Шарп из лондонского Центра репродуктивной медицины отмечает, что женский организм тоже не может обойтись без мужских гормонов – они делают наши кости крепкими, мышцы упругими и сексуальное влечение – высоким. Разница же между нашими организмами в том, что женский перерабатывает больше тестостерона в эстроген, чем мужской. Те дамы, которые имеют повышенный уровень тестостерона – энергичнее, активнее и с высоким либидо, однако их выдает волосатость тела.

Тестостерон и мускулы – есть ли связь?

Тестостерон никак не влияет на строение и размер мышц, но от него зависит сексуальное настроение мужчины. Не удивляйтесь, если качок окажется плохим любовником: наличие груды мышц, волосатость и широкие плечи говорят всего лишь о вторичных половых признаках мужчины. А вот огромную роль в строении мужского организма играет наследственность - у высокого и широкоплечего мужчины может родиться Шварценеггер, а не, к примеру, Вуди Аллен. Хотя, как мы знаем, Вуди Аллен слывет отличным любовником, а вот Шварценеггер известен только своим телом.

Как проходит мужской день?

Уровень тестостерона в крови имеет свойство колебаться на протяжении суток: его пик приходится на период между двумя часами ночи и 6 утра, а спад наблюдается около часа дня. Поэтому утром мужчины бодрячки, а вот в первой половине дня на работе клюют носом. У женщины пик сексуального желания отмечается к 16:00, именно в это время у нее просыпается работоспособность и появляются мысли сексуального характера.

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