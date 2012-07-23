Грузовик въехал в толпу людей, погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек, в их числе 11 женщин, погибли на севере Индии, когда грузовик на полной скорости врезался в толпу на обочине дороги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NDTV.

По информации СМИ, ДТП произошло в субботу вечером на шоссе близ деревни Баралокпур в северном штате Уттар-Прадеш. Большая группа людей, в основном женщин, сидела у дороги в ожидании автобуса, когда в них влетел грузовик.

По предварительной информации, машина потеряла управление. Водитель грузовика и еще один человек, который также находился в машине, задержаны. Полиция начала расследование.