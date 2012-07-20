Задержали мужчину и женщину, перевозивших в желудках наркотики

Работники польской пограничной службы на этой неделе задержали на столичном аэродроме им. Фредерика Шопена двух граждан Польши, которые перевозили в желудках 1,5 кг героина и кокаина стоимостью почти 100 тысяч долларов.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе пограничников (Straz Graniczna, SG).

35-летнего мужчину и 22-летнюю женщину, которые прилетели в Варшаву из Амстердама, удалось задержать благодаря оперативной информации, которую польские пограничники получили от своих коллег из Голландии.

"По пути в больницу они признались, что перевозят наркотики. Оказалось, что женщина имела в желудке 40 капсул с ними, а мужчина - аж 91", - отметили в пресс-службе.

Пограничники заметили, что из задержанной партии можно было сделать около 12 тысяч "доз", которые можно было бы продать "еще в несколько раз" дороже, нежели их оптовая цена.

Контрабандистам, согласно польскому законодательству, грозит до 5 лет заключения.