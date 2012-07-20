Израиль начинает испытания мозгового стимулятора, лечащего тяжелые болезни

Около 40 детей в Медицинском центре Хадасса в ближайшее время проверят на себе устройство, лечащее благодаря магнитному воздействию на мозг целый ряд расстройств, включая депрессию, болезнь Альцгеймера, шизофрению, синдром Туретта, посттравматическое стрессовое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, наркозависимость, сообщает Xinhua.

Данная технология получила название "система глубокой транскраниальной магнитной стимуляции". По словам ученых, она способна избавить ребенка от аутизма. Стимулирующее устройство внешне чем-то напоминает фен в парикмахерских. Его уже проверили в Гарвардском медицинском центре на детях с эпилепсией.

Система использует ряд контролируемых компьютером электромагнитов. Именно они испускают сигналы, направленные на определенную зону в мозге. Импульсы стимулируют нейронную активность и облегчают течение болезни.

В апреле компания Brainsway, стоящая за устройством, сообщила о результатах тестирования устройства в 14 медицинских центрах в США на 233 добровольцах с депрессией. Так, за 16 недель ученым удалось добиться значительного успеха в лечении (30,4% пациентов смогли выйти из состояния депрессии, а в контрольной группе это удалось сделать лишь 14,5%). Стимуляция также усиливала чувствительность к терапии.

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