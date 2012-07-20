Жителей Индии используют для нелегальных клинических испытаний

Верховный суд Индии обвинил ряд фармацевтических компаний в проведении с лекарственных средств и использовании жителей страны в качестве «подопытных кроликов», сообщает сайт арабской англоязычной газеты Khaleej Times. Суд также поручил правительству подготовить доклад на эту тему, пишет Фармацевтический вестник.

Организации по защите прав человека выразили обеспокоенность тем, что Индия стала центром проведения клинических испытаний и в больницах ведущие фармкомпании испытывают на ничего не подозревающих пациентах свою продукцию.

По мнению судей, международные производители лекарств пользуются слабой правовой базой и недостаточным обеспечением выполнения требований закона. Кроме того, расходы на клинические испытания в Индии гораздо ниже, чем в Европе и США. По их словам, наиболее страшно, что умирают люди.

В мае 2012 г. индийское правительство выявило ряд серьезных проблем в области проведения клинических испытаний зарубежными компаниями и одобрения их продукции.

В начале года 12 врачей были уличены в проведении нелегальных клинических испытаний с участием детей и пациентов с пониженной обучаемостью. В конечном итоге их оштрафовали менее чем на 100 долл. США каждого и отпустили.

В ответ на растущую критику Индийский совет по медицинским исследованиям в 2011 г. призвал врачей и активистов в сфере здравоохранения разработать новые положения по выплатам участникам клинических испытаний.