в Грузии обнаружены тела украинских альпинистов

Тела двух украинских альпинистов - Александр Тараника и Дмитрия Волошина, которые сорвались в пропасть во время спуска с горы Ушба, обнаружены спасателями утром в четверг, сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров сообщил УНИАН, что грузинские спасатели уже находятся на месте гибели украинских альпинистов. В данное время они проводят подъем тел погибших. Украинский МИД рассчитывает, что в течение 19-20 июля будет решен вопрос о транспортировке тел погибших в Украину.

В то же время, Министерство чрезвычайных ситуаций Украины со ссылкой на Посольство Украины в Грузии сообщает, что 17 июля во время спуска группы украинских альпинистов с горы Ушба (Грузия) на высоте 3600 м разорвался трос, в результате чего погибли 2 граждан Украины. Группа альпинистов состояла из 4 человек. В район трагедии вылетела группа грузинских спасателей. Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Грузии и в Департаменте консульской службы.

В то же время, сайт Подробности-ТВ отмечает, что грузинские СМИ раньше писали, что у погибших во время спуска оборвался трос. Но в самом клубе эту версию категорически отвергают.

Как заявил заместитель президента клуба альпинистов "Вершина" Евгений Потопляк, «к погибшей связке спустился Евгений, участник восхождения, и засвидетельствовал лично факт срыва, факт смерти. Что произошло, будет точно известно, когда вернется брат Александра Тараника. Только он, возможно, был очевидцем момента падения. Сейчас речь идет о том, что оба альпиниста были связаны одной веревкой, они страховали друг друга. В момент срыва состоялось падение обоих. То есть двое ребят летели вниз. Почему произошло падение, на каком рельефе, что там было с веревкой пока неизвестно. Фактор разрыва веревки здесь практически невероятен». (Источник: podrobnosti.ua)

Как сообщал УНИАН, группа украинских альпинистов совершила восхождение на вершину в горной Сванети, Ушба, высотой 4690 метров над уровнем моря и утром в среду, 18 июля, начала спуск. Трос оборвался и два альпиниста упали в пропасть.