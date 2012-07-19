Телефоны и компьютеры вызывают психические расстройства

Люди, часто сидящие в Интернете, подвержены риску развития психических отклонений, установили сотрудники Университета Гетеборга, изучившие состояние 4100 человек 20-24 лет. Оказалось, в большинстве случаев компьютеры и телефоны провоцировали стресс, нарушали сон, вызывали депрессию, пишет news.open.by.

Сара Томи, руководитель исследования, уверена: легко забыться и просидеть перед компьютером весь день, отставив в сторону другие дела и личные нужды. Плюс, перегружается мозг и само по себе сидение плохо влияет на тело. Если ежедневно играть по 1-2 часа, то вероятность депрессии повысится в разы, по крайней мере, у женщин.

Ночные бдения перед монитором опасны для обоих полов (инициирует проблемы со сном и снижает производительность на работе). А вот тот факт, что человека можно постоянно достать, позвонив ему на сотовый, вызывает стресс у владельца телефона. Он не чувствует себя свободным; личная жизнь и работа не разграничиваются. Если же человек не отвечает на звонки и СМС, то появляется чувство вины.