В Беларуси появится единый регистр доноров половых клеток

Единый регистр доноров половых клеток появится в Беларуси. Порядок его создания и ведения утвержден постановлением Совета Министров №643, сообщили в пресс-службе белорусского правительства, сообщает БЕЛТА.

Вести единый регистр предстоит Министерству здравоохранения или уполномоченной им государственной организации в электронном виде и на бумажном носителе. Доноров сперматозоидов и яйцеклеток будут учитывать отдельно. Сведения, подлежащие включению в единый регистр, составляют врачебную тайну.

В постановлении прописана схема формирования регистра. Необходимую информацию в Минздрав или уполномоченную им государственную организацию обязаны направлять учреждения здравоохранения, которые будут проводить забор донорских половых клеток.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания карантинного периода половых клеток в регистр должны поступить сведения о том, какая организация здравоохранения осуществила забор, когда была проведена процедура и когда заканчивается карантинный период, какие получены клетки и в каком количестве.

Кроме того, регистрации подлежат данные о доноре - идентификационный номер, пол, возраст, рост, вес, цвет волос и глаз, расовая и национальная принадлежность, образование, группа крови и резус-фактор.

В самих организациях здравоохранения на донора оформят регистрационную карту, куда врач будет вносить необходимые данные по мере их поступления.

Включению в единый регистр подлежит также информация о факте использования донорских половых клеток и количестве таких клеток.

Организация здравоохранения перед использованием донорских половых клеток, которые находятся у нее на хранении, должна запросить из единого регистра информацию о количестве попыток оплодотворения от данного донора. Ответ на этот запрос Минздрав или уполномоченная им государственная организация предоставит в трехдневный срок.

Если половые клетки одного донора были использованы в 20 попытках оплодотворения, то в едином регистре производится соответствующая запись. Организации здравоохранения, имеющие на хранении половые клетки от данного донора, будут уведомлены об этом в день поступления такой информации.

Постановление Совета Министров №643 вступает в силу с 19 июля, им утвержден также порядок выплаты донору денежного вознаграждения. Оплату за предоставление половых клеток будет производить организация здравоохранения, осуществившая их забор.