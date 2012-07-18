Украинские альпинисты сорвались в пропасть, спускаясь с горы в Грузии
16:12, 18 июля 2012Зарубежные новости
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Спасатели приступили к поискам
Два украинских альпиниста - Александр Тараник и Дмитрий Волошин - сорвались в пропасть во время спуска с горы Ушба, сообщает телекомпания "Рустави-2".
Как передает ИА «Новости-Грузия», по сообщению телекомпании, группа украинских альпинистов совершила восхождение на вершину в горной Сванети, Ушба, высотой 4690 метров над уровнем море и утром в среду, 18 июля, начала спуск. Трос оборвался и два альпиниста упали в пропасть.
В данный момент спасатели приступили к поискам альпинистов. Остальная группа продолжает спуск с вершины.
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