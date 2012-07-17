В Краснодарском крае опять ожидают ливней

Главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю сегодня объявило очередное экстренное предупреждение из-за ожидаемых в регионе ливней и шквалистого усиления ветра, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы ведомства Дарья Сорока.

«В ближайшие один-три часа и до конца дня местами в Краснодарском крае (преимущественно по восточной половине региона, а также в центральных и в южных районах) ожидаются сильные грозовые дожди, ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 17-22 метров в секунду", - сказала Д.Сорока.

Она уточнила, что предупреждение касается и Крымского района, который в ночь на 7 июля пострадал от сильного наводнения.

Напомним, паводок в ночь на 7 июля затопил более 7 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение. По данным МЧС, погибли более 170 человек, в основном в Крымске, на который пришелся самый сильный удар стихии.

Теперь возможны новые подтопления территорий, предупреждает МЧС.

eco.ria.ru