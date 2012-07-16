Неизвестные свойства лимона

Лимоны выводят из организма излишнюю жидкость, шлаки, токсичные и вредные вещества, облегчая этим самым функцию печени. Так он усиливает действие ферментов печени и разжижает желчь.

Лимоны способствуют снижению уровня кислотности желудка, и соответственно, избавляют от отрыжки, изжоги и вздутия живота. При регулярном употреблении лимон избавляет от диареи и запоров.

Лимоны должны быть в рационе беременных женщин, поскольку они способствуют формированию костной системы малыша, находящегося в материнской утробе.

Используют лимон и в косметологии. Лимонный сок с оливковым маслом – прекрасное средство для осветления кожи и избавления ее от мелких мимических морщин.

Сок лимона разбавленный с водой лечит гнойнички и прыщики, выводит пигментные пятна и веснушки.

Освежить лицо можно протерев его зеленым чаем с лимоном – после этой процедуры вы обязательно порадуетесь появившемуся вдруг красивому, здоровому румянцу.

Лимон выступает как отличное успокаивающее средство при раздражениях на коже от ожогов крапивы и укусов насекомых. Чтобы избавиться от дискомфорта, положите на воспаленный участок кожи дольку лимона, и боль уйдет уже через минуту.

Для снятия признаков усталости и отечности ног – нет ничего лучше лимонных ванночек.

При головных болях и мигренях рекомендуют делать массаж височной части головы с помощью лимонного сока. Еще один способ избавить от головных болей: на 3 – 4 минуты положите на лоб несколько долек лимона – боль сразу «как рукой снимет».

Чтобы волосы были пышными и шелковистыми можно ополаскивать их после мытья водой с лимонным соком.

В лимонах полезна не только сердцевина, их кожура также обладает массой целебных свойств. Она лечит десна, очищает зубную эмаль от желтого налета, укрепляет ногти и лечит их от расслоения. Также корку лимона используют при лечении грибковых и инфекционных заболеваниях кожи.

Вред лимона может проявиться в виде аллергической реакции при злоупотреблении им. По этой же причине врачи не рекомендуют давать лимоны детям младше одного года.

Категорически противопоказан лимон людям страдающим гастритом, язвами желудка и 12-перстной кишки, панкреатитом.

Чистый лимон (без сахара, меда или чая) не рекомендовано употреблять при воспаленном горле, поскольку это может повлечь ожог.

Поскольку лимонный сок может повреждать зубную эмаль, его лучше всего употреблять через соломинку, что уменьшить риск появления травм.

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