Ежедневно из АЭС в Бельгии вытекает 2 л радиоактивной воды

На протяжении последних 10 лет ежедневно на АЭС в бельгийском городе Тианж (в 90 км от Брюсселя) наблюдается вытекание 2 литров зараженной воды из бассейна охлаждения отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает сегодня интернет-версия бельгийской газеты Le Soir.

По данным издания, проблема касается реактора №1, который является самым старым на этой станции.

Утечка воды происходит вследствие появление микротрещин в местах спайки листов из нержавеющей стали, которыми покрыт бассейн.

По данным Федерального агентства ядерного контроля Бельгии, проблема решается без нанесения внешнего вреда, а сама вода, которая вытекает из бассейна и является “легкорадиоактивной”, обрабатывается сразу на АЭС.

При этом, убеждают в агентстве, эта проблема не является чрезвычайной, даже в случае продления срока эксплуатации первого реактора до 2025 года.