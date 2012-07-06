Новые международные требования к безопасности продуктов

Международная комиссия "Кодекс Алиментариус" (Пищевой кодекс), работающая при ООН, утвердила новые требования в отношении некоторых продуктов питания.

Детское питание и меламин. Несмотря на то, что меламин признан токсичным, он по-прежнему разрешен для использования в пищевых продуктах и даже детских молочных смесях. При этом сам смысл его использования весьма сомнителен: он имитирует более высокие концентрации белка. Два года назад "Кодекс Алиментариус" установил предельно допустимую норму для детского питания - 1 мг/кг. С сегодняшнего дня норма составляет - 0,15 мг/кг жидкой смеси.

Финики. "Кодекс Алиментариус" предъявил новые требования к количеству афлатоксина в финиках - не более 10мг/кг. Афлатоксин - микроскопический грибок - может содержаться в сухофруктах, орехах, крупах. Для того чтобы обезопасить себя, необходимо следовать правилам хранения: этим продуктам нужно сухое, прохладное место.

Арбузы и дыни. Не стоит покупать нарезанные арбузы и дыни. Открытая мякоть этих прекрасных плодов - отличная почва для размножения опасных бактерий. Нарезанные куски должны храниться только в холодильнике, при температуре не выше 4 градусов.

Морепродукты. Серьезную тревогу вызывает у "Кодекс Алиментариус" распространение вирусных заболеваний через морепродукты, особый акцент был сделан на устриц и мидий. Проблема не в самом деликатесе, а в воде, которая может быть заражена, в частности гепатитом А или норовирусом. Эти вирусы разрушаются только при нагревании. Ценителям сырых морепродуктов стоит это учитывать.

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