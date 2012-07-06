Холодные напитки и мороженое в жару вызывают головную боль
14:06, 06 июля 2012Зарубежные новости
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Из-за резкого притока крови
Ледяные напитки и мороженое в жару могут вызывать не только простуды, но и головную боль, пишет Здоровье.
К такому выводу пришла группа ученых из США и Великобритании, проведя эксперимент: добровольцы пили ледяную воду, а датчики фиксировали процессы, происходящие в их мозге.
Выяснилось, что, когда холодная жидкость касалась верхнего неба, происходил резкий приток крови в сосуды мозга, они расширялись, и возникала головная боль. Достаточно было выпить теплого чая, как кровоток уменьшался и головная боль утихала.
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