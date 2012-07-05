В Японии перезапущен третий реактор на АЭС вблизи города Охи
После прошлогоднего землетрясения
На западе Японии сегодня утром был перезапущен третий реактор на АЭС вблизи города Охи.
Как сообщает радио «Свобода», это первый ядерный реактор в Японии, который возобновил работу после прошлогоднего землетрясения и цунами, приведших к аварии на АЭС «Фукусима», в результате чего произошло расплавление ядерных топливных элементов реактора и выбросы радиации в атмосферу.
После этой катастрофы работа реакторов в Японии была приостановлена на профилактику - для проверки ситуации с безопасностью на ядерных объектах страны.
В Японии многие выступают против использования ядерной энергии, однако правительство страны приняло решение о перезапуске двух реакторов на АЭС в Охе – чтобы избежать возможной нехватки электроэнергии.
В Японии в результате сильного землетрясения и последовавшего за ним цунами 11 марта 2011 года погибли около 15 тысяч человек.