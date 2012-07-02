Продукты, которые стимулируют способность к деторождению

В природе существует большой арсенал продуктов питания, которые обладают уникальными свойствами стимулировать половую страсть (либидо) и эрекцию.

К ним относятся овощи и фрукты: артишоки, адзуки (японская фасоль), авокадо, чеснок, лук, имбирь, спаржа, сельдерей, аругула (итальянская салатная капуста), папайя, банан, манго, киви, ананас, семена растений — злаков (проростки пшеницы), лука, сельдерея, укропа, граната, дыни, семя животных и рыб, яйца куриные и перепелиные, и специи — анис, базилик, имбирь, корица, кориандр, сельдерей, кардамон, хрен, орехи, а также продукты пчеловодства, морепродукты и лекарственные растения.

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