Свыше 155 тысяч людей пострадали в результате землетрясения в Китае

Свыше 155 тысяч человек пострадали в результате произошедшего в субботу землетрясения магнитудой 6,6 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Такие данные местных властей передало сегодня агентство «Синьхуа», сообщает ИТАР-ТАСС.

Эпицентр подземного толчка находился на границе уездов Хэцзин и Синьюань.

Из пострадавшего района к настоящему моменту эвакуированы порядка 48 тысяч человек. Сообщений о жертвах пока не поступало, есть лишь данные о том, что 52 человека получили ранения.

Землетрясение нанесло ущерб и местной инфраструктуре, разрушено 7,5 тысяч домов, еще около 64 жилых строений получили повреждения.

Правительство Китая распорядилось направить в район бедствия гуманитарную помощь из предметов первой необходимости для лишившихся своих домов местных жителей. В районе бедствия сейчас работают свыше 2,4 тысяч спасателей.