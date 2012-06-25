На востоке США бушует пожар: тысячи людей эвакуируют

Власти США эвакуировали не менее 11 тыс. человек из-за природного пожара, бушующего на востоке штата Колорадо с 23 июня.

Как передает РИА «Новости», к настоящему моменту огнем охвачена территория в 800 гектаров к западу от города Колорадо-Спрингс. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода.

Власти округа Эль-Пасо объявили чрезвычайное положение, поскольку не могут самостоятельно справиться с огнем.

"Очевидно, что ресурсов ни одной из наших служб не хватает. Это (объявление чрезвычайного положения) необходимый шаг, когда имеешь дело с катастрофой такого масштаба", - заявил мэр Колорадо-Спрингс Стив Бах.

На настоящий момент на территории штата Колорадо бушует еще шесть крупных природных пожаров. С огнем борются несколько тысяч пожарных и около 70 единиц авиатехники.