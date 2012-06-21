"Топливо" для тренировок

Пе­ред на­ча­лом уп­раж­не­ний ва­ше­му ор­га­низ­му нуж­ны слож­ные уг­ле­во­ды, а пос­ле окон­ча­ния тре­ни­ро­вок - уг­ле­во­ды и бел­ки.

Де­ло в том, что ор­га­низм пре­вра­ща­ет уг­ле­во­ды в глю­ко­зу - са­хар в кро­ви, ко­то­рый яв­ля­ет­ся ос­нов­ным ис­точ­ни­ком "под­за­ряд­ки" для мышц во вре­мя на­груз­ки. Од­на­ко это не озна­ча­ет, что пе­ред тре­ни­ров­кой до­пус­ти­ма тя­же­лая еда.

Кро­ме то­го, пом­ни­те о том, что меж­ду на­ча­лом тре­ни­ров­ки и ос­нов­ным при­емом пи­щи долж­но прой­тии не ме­нее двух ча­сов. Имен­но та­кое ко­ли­чест­во вре­ме­ни нуж­но ор­га­низ­му, что­бы за­пус­ти­ить про­цесс пи­ще­ва­ре­ния.

За 30 ми­нут или час до на­ча­ла тре­ни­ров­ки вы мо­же­те пе­ре­ку­сить чем-ни­будь лег­ким. Слож­ные уг­ле­во­ды вхо­дят в со­став хле­ба из му­ки гру­бо­го по­мо­ла, ов­ся­ной ка­ши, ри­са - в осо­бен­нос­ти ко­рич­не­во­го и бо­бо­вых.

Пос­ле тре­ни­ров­ки луч­ше есть уг­ле­вод­но-бел­ко­вую пи­щу. Бел­ки спо­собст­ву­ют на­ра­щи­ва­нию мы­шеч­ной мас­сы, помо­га­ют вос­ста­но­вить кост­ную мас­су, ко­жу и дру­гие тка­ни, а это осо­бен­но важ­но пос­ле то­го, как вы за­ста­ви­ли мыш­цы из­ряд­но по­тру­дить­ся.

К бел­ко­вой пи­ще мы от­но­сим мя­со - вы­би­рай­те не­жир­ные сор­та, до­маш­нюю пти­цу, яй­ца, ры­бу, со­евые про­дук­ты, та­кие как то­фу, мо­лоч­ные про­дук­ты, на­при­мер, мо­ло­ко с низ­ким со­дер­жа­ни­ем жи­ра, сы­ры и йо­гур­ты. Пом­ни­те и о том, что ми­ни­маль­ное ко­ли­чест­во во­ды в день для вас - во­семь ста­ка­нов.

Что­бы под­дер­жи­вать уро­вень са­ха­ра в кро­ви в нор­ме, очень важ­но вы­би­рать здо­ро­вую пи­щу, осо­бен­но если вы за­ни­ма­е­тесь спор­том.

Ког­да уро­вень са­ха­ра в кро­ви сни­жа­ет­ся, умень­ша­ет­ся ваш энер­ге­ти­чес­кий по­тен­ци­ал, а это не­га­тив­но ска­зы­ва­ет­ся на ка­чест­ве вы­пол­не­ния уп­раж­не­ний.

Пе­ред тре­ни­ров­кой луч­ше вы­би­рать по­лез­ную пи­щу. Ко­неч­но, го­раз­до лег­че пе­ре­ку­сить чем ни­будь жир­ным или слад­ким, по­ла­гая, что во вре­мя тре­ни­ров­ки вы все от­ра­бо­та­е­те. И прав­да, во вре­мя тре­ни­ров­ки вы рас­хо­ду­е­те боль­ше ка­ло­рий, од­на­ко при не­пра­виль­ном пи­та­нии все ва­ши уси­лия, к со­жа­ле­нию, сво­дят­ся к ну­лю. По­это­му, сле­ди­те за сво­им ра­ци­о­ном.

До то­го, как по­ла­ко­мить­ся оче­ред­ным де­сер­том, за­дай­те се­бе во­прос, на­сколь­ко вы го­лод­ны. Прой­ди­те тест, ко­то­рый по­зво­лит вам опре­де­лить уро­вень го­ло­да.

И так ваш от­вет:

•Не го­лод­на

•На­чи­наю ду­мать о еде, од­на­ко мо­гу по­тер­петь

•Если бы мне пред­ло­жи­ли пе­ре­ку­сить, я бы не от­ка­за­лась

•Не­мно­го го­лод­на - по­смот­рю, что у ме­ня в хо­ло­диль­ни­кебу­фе­те

•Мне нуж­но пе­ре­ку­сить, по­то­му что я не мо­гу сос­ре­до­то­чить­ся

•Го­лод­на

•Очень го­лод­на

•Уми­раю от го­ло­да

Вы мо­же­те чем ни­будь пе­ре­ку­сить, если ва­ше со­сто­я­ние со­от­вет­ст­ву­ет уров­ню 5. Если вы оце­ни­ва­е­те свое чувст­во го­ло­да от 1-го до 4-го уров­ня, зна­чит вам прос­то скуч­но.

В этом слу­чае по­про­буй­те сде­лать так: ког­да по­чувст­ву­е­те го­лод вы­пей­те ста­кан во­ды, за­тем вер­ни­тесь к сво­им де­лам, а че­рез ми­нут 15 сно­ва спро­си­те се­бя. хо­ти­те ли вы есть. Ско­рее все­го, вы с удив­ле­ни­ем об­на­ру­жи­те, что не го­лод­ны.

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