Исследователи впервые вычислили общий вес населения Земли
15:53, 18 июня 2012Зарубежные новости
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Эпидемия ожирения свирепствует
Исследователи впервые вычислили общий вес населения Земли.
Ученые утверждают, что человество весию 287 миллионов тонн, сообщает BBC Russian. По словам исследователей, средний взрослый человек весит 62 кг, причем в США этот показатель выше на треть. Если бы во всем мире средний вес взрослого человека был таким же, как в США, это было бы равнозначно увеличению населения на 1 миллиард человек.
Все большее распространение ожирения в мире угрожает экологии и глобальной продовольственной безопасности, предупреждают ученые.
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