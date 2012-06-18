Ожирение у ребенка свидетельствует о равнодушии матери

Детское ожирение многие специалисты (педиатры, диетологи) считают крайне важным вопросом медицины современности. Проблема лежит в плоскости того, что детей, у которых наблюдается избыточный вес и ожирение, из года в год становится все больше. Накопление излишнего веса в таком раннем возрасте может стать причиной развития в дальнейшем серьезных проблем со здоровьем, пишут Медвести.

Экспертами отмечается еще один фактор, который способствует развитию детского ожирения во многих странах мира. Как оказалось - матери подчас просто абсолютно не обращают внимания на тот вопиющий факт, что ребенок начал стремительно начал набирать вес. Мамы словно и вовсе не замечают «тревожных» проблем, с которыми ребенок так или иначе столкнется, продолжая свое чадо перекармливать, тем самым еще больше усугубляют проблему. Именно данный факт, как считают специалисты, и превращается в «провокатора» дальнейшего развития детского ожирения.

На основании результатов проведенного опроса было выявлено следующее - всего лишь 3% мам, дети которых обладают избыточным весом, и 30% матерей, дети которых находятся в той или иной степени ожирения, действительно понимают реальность положения и всю серьезность проблемы медицинского свойства. Если же в семье сама мать обладает избыточным весом, то и ее ребенок имеет риск развития ожирения, который повышается практически в два раза. Причем более 15% матерей понимают всю очевидность того, что ожирение является серьезным заболеванием, но, увы, не спешат предпринять какие-либо меры по улучшению здоровья своего ребенка.

Результаты изыскания показали, что если ребенку в более раннем возрасте разрешалось лакомиться конфетами и снеками, тем у него была наибольшая вероятность получить развитие ожирения в будущем. Другими факторами, чрезвычайно опасными в отношении возможного развития у вашего ребенка ожирения, являются отсутствие такой привычки, как питаться во время завтрака, привычка поглощать в большом количестве пищу перед телевизором или монитором компьютера, а также отсутствие контроля родителей за рационом ребенка.

