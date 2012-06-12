В Афганистане землетрясения унесли жизни около 100 человек

Около 100 человек считаются погибшими в результате произошедших в понедельник на севере Афганистана землетрясений магнитудой 5,4 и 5,7 и оползня.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, местные власти сообщили, что стихия разрушила более 20 домов.

Спасатели уже извлекли из-под обломков зданий и камней тела нескольких жертв в провинции Баглан. По данным ООН, дома разрушены в пяти районах. Попытки найти живых под толщей почвы и камней, накрывших дома в результате оползня, пока не дают результатов: по словам представителя местной полиции, для поисково-спасательных работ "необходимы бульдозеры и другая тяжелая техника".