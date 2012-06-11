Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Турции

Землетрясение магнитудой 6 произошло в воскресенье в Средиземном море у берегов Турции, жертв нет, есть пострадавшие, которые получили травмы, в основном когда в панике выпрыгивали из окон и с балконов.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местные власти, подземный толчок был зарегистрирован вблизи куротной провинции Мугла в 15:45 по местному времени и изначально оценен сейсмологической обсерваторией Босфорского университета как землетрясение магнитудой 6,1.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 19,6 километра. Подземый толчок продолжался около 30 секунд и вызвал панику. Многие жители районов, где ощущалось воздействие подземной стихии, в спешке покинули свои дома. В ряде отелей Антальи и Муглы были эвакуированы туристы.

По данным администраций провинций Мугла и Анталья, а также департамента по чрезвычайным ситуациям Турции, жертв в результате землетрясения нет.

Как сообщил журналистам глава департамента здравоохранения провинции Мугла Джихан Текин, 59 человек после землетрясения обратились за медицинской помощью, в том числе 54 человека в курортном городе Фетхие. Шесть человек, по его словам, получили травмы после того, как выпрыгнули из окон и балконов, в том числе один - тяжелые, двое госпитализированы с сердечным приступом.

По данным турецких электронных СМИ, в результате землетрясения в ряде домов в провинции Мугла, в основном в сельской местности, образовались трещины.