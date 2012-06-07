Карьерный рост полезен для здоровья

Ученые обнаружили: забота о карьере не подрывает, а укрепляет здоровье, сообщает Daily Mail. Так, исследователи выяснили, что индивидуумы с высоким социальным статусом быстрее всего восстанавливаются после травм и болезней. "Правда, в данном случае изучали бабуинов. Но сходные результаты дало недавнее исследование на материале 10 тыс. госслужащих", - пишет журналист Роб Во.

Чем поразительно это открытие? Вообще-то особи мужского пола, имеющие высокий социальный статус, испытывают сильный стресс, теоретически угнетающий иммунитет. Но американский биолог Бет Арчи, которая вместе с коллегами изучила данные о бабуинах из заповедника в Кении, заключила: "Стресс испытывают и животные с высоким статусом, и животные с низким, пишет Инопресса. Но несколько факторов, сопутствующих высокому положению в обществе, видимо, оберегают самцов от негативных последствий стресса".

Правда, зоолог Джордж Гилкрист подчеркнул: "Остается вопрос о причинно-следственной связи: особь становится лидером в обществе благодаря своему сильному иммунитету? Или, наоборот, если ты лидер - иммунитет сильнее?".

Как бы то ни было, ранее при изучении 10 тыс. британских госслужащих обнаружилось: высокопоставленные лица гораздо реже страдают заболеваниями сердца, бронхитом или депрессией, чем мелкие чиновники, говорится в статье.