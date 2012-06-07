Жир на животе помогает регулировать работу иммунитета

Ученые из США нашли, в чем польза жира, образующегося на животе и ранее считавшегося атавизмом вроде аппендикса: эта жировая прослойка помогает регулировать работу иммунной системы, свидетельствуют данные, опубликованные в журнале PLoS ONE.

Выводы ученых могут послужить разработке новых лекарств для пациентов, перенесших трансплантацию органов и тканей, а также для людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка (системное заболевание соединительной ткани) или болезнь Крона (хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта), пишет РИА Новости.

"Теперь у нас есть доказательство, что сальник - это не просто жир на животе ", - говорит доктор наук, соавтор исследования, профессор департамента микробиологии и иммунологии Макио Ивашима (Makio Iwashima) из Loyola University Chicago Stritch School of Medicine, слова которого цитируются в пресс-релизе университета.

Сальник - это мембрана, выстилающая брюшную полость и покрывающая большинство ее органов. Он является хранилищем для жировых тканей. Исследовательская группа, которую возглавили доктор Ивашима и всемирно известный хирург-трансплантолог Роберт Лав (Robert Love), изучала эффект взаимодействия клеток сальника и Т-лимфоцитов у мышей. Лимфоциты являются первым барьером иммунной системы на пути инфекции, они определяют, атакуют и разрушают бактерии, вирусы и другие инфекционные агенты.

В норме, T-лимфоциты размножаются в ответ на действие возбудителей инфекции, участвуя в выработке антител. Однако, когда исследователи совместили клетки сальника с активированными Т-лимфоцитами, они не стали размножаться, как должно было бы быть, а вместо этого погибли. При этом такой эффект был замечен только в тех клетках сальника, в которых Т-лимфоциты были активированы. На не активированные Т-лимфоциты клетки сальника никак не повлияли.

Это означает, что клетки сальника выделяют субстанцию, которая подавляет иммунную систему. Это открытие может послужить для создания новых лекарств, которые смогут снижать иммунитет с менее тяжелыми побочными эффектами, чем тем иммунодепрессанты, которые используются сегодня. Такие препараты можно было бы использовать, чтобы исключить отторжение у пациентов, например, перенесших пересадку легких.

В дополнение к способности влиять на иммунную систему, сальник также играет критическую роль в регенерации поврежденных тканей, говорит Ивашима. Он содержит мезенхимальные стволовые клетки, которые устремляются к месту поражения и помогают в восстановлении тканей. Эти клетки обладают способностью превращаться в различные типы специальных клеток.

В своем исследовании ученые показывают, что культурированные клетки сальника могут превращаться в легочные клетки также хорошо, как и в костные клетки. Ивашима считает, что сальник может стать источником специализированных клеток для лечения и восстановления тканей различных органов.