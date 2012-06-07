О чём расскажет объем талии?

Объем талии предсказывает риск диабета, даже если человек не страдает ожирением, показало новое исследование британских ученых из Института метаболической науки больницы Адденбрук, в Кембридже.

Известно, что при индексе массы тела 30 и выше (характеризует ожирение) риск развития сахарного диабета 2-го типа повышен. Новое исследование показало, что женщины с объемом талии от 88,9 см и мужчины с объемом талии от 101,6 см имеют такой же риск развития диабета, как и люди с ожирением, даже если их ИМТ ниже 30.

При этом у женщин с большим объемом талии риск заболеть диабетом выше, чем у мужчин. Размер талии отражает накопление жира на животе и вокруг внутренних органов. Этот жир тесто связан с развитием диабета 2-го типа.

Результаты получены в результате анализа медицинских карт более чем 28, 5 тыс. человек, проживающих в восьми странах Европы.

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