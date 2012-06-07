В России при тушении лесного пожара погибли 9 человек

В России при тушении крупного лесного пожара погибли 9 десантников-пожарных.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

«Сегодня на пожаре в Республике Тува пострадала группа десантников-пожарных парашютно-десантной пожарной службы Тувинской авиабазы. В районе Барун-Хемчикского лесничества в Байтагинском районе возник крупный лесной пожар на площади 500 га, который внезапно перешел в верховой. В его ликвидации участвовала группа парашютистов-десантников Тувинской авиабазы в количестве 13 человек, по оперативной информации 4 человека вышли с места пожара, 9 человек погибли», - говорится в сообщении.

Данный лесной пожар находится на расстоянии 20 км от населенного пункта Кара-Холь, угрозы населенному пункту не представляет.

Причины гибели парашютистов-десантников устанавливаются. Известно, что все они прошли обучение, имели профессиональные навыки и опыт тушения лесных пожаров.

На территории Республика Тува с 5 июня введен режим чрезвычайной ситуации. Ситуация осложняется сильными ветрами, горными условиями.

В Туве на данный момент действуют 14 лесных пожаров на общей площади 4570 га, 2 из них локализовано. В тушении задействовано 178 человек и 27 единиц техники и 4 воздушных судна.

В настоящее время на помощь лесопожарным службам Республики Тува направлены 100 парашютистов-десантников.