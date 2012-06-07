Худеем на окрошке

Летом, в жару больше всего хочется пить. Чаще всего к тебе приходят мысли о холодной минералке или квасе.

Окрошка – это отлично блюдо, которое совмещает в себе и еду и питье. Мало кто знает, что при помощи нее можно здорово похудеть.

При этом, ты не будешь ощущать постоянного голода, головокружения и дискомфорта.

При том, что окрошка содержит мало калорий, она сытна. Более того, это единственное блюдо, которое можно есть и на завтрак, и на обед, и на ужин, и оно не приестся.

К тому же в летнюю пору она прекрасно освежит тебя и избавит от утомительного процесса готовки на раскаленной плите.

Окрошка – это низкокалорийное блюдо, которое очень богато клетчаткой, которая лучшим образом влияет на оздоровление полезной кишечной микрофлоры, освобождает организм от шлаков и токсинов, а это в свою очередь ведет к значительной потере веса.

Секрет ее сытости кроется в не переваривании волокон клетчатки, от чего продлевается ощущение наполненности желудка и укрощается аппетит.

Калорийность порции окрошки объемом в 100 грамм всего лишь около 60 калорий. Соответственно, если употреблять в пищу 1 кг окрошки за день, получив всего лишь 600 калорий, не похудеть на окрошке просто невозможно.

В окрошке содержатся и нужные организму органические кислоты, такие как яблочная и лимонная, эфирные масла и фитонциды, придающие блюду неповторимые вкус и аромат, эти вещества улучшают пищеварение и усвоение пищи.

Вот несколько рецептов окрошки, которые помогут тебе похудеть:

Окрошка на кефире

Тебе понадобится 200 г кефира (жирностью 1%), 100 г картофеля, 2 свежих огурца, 1 яйцо, сваренное вкрутую, 3-4 перышка зеленого лука и соль – по вкусу.

Сваренный картофель нарежь мелкими кубиками, а свежие огурцы – соломкой. Разомни очищенное яйцо вилкой, а затем смешай с нарезанным зеленым луком. Все продукты выложи в тарелку, посоли и залей охлажденным кефиром.

Рыбная окрошка

Тебе понадобится 1 л кваса, 300 г отварной трески, 1 пучок редиски, 3 яйца, 5 картофелин, 4 свежих огурца, петрушка, соль, молотый перец – по вкусу. Принцип ее приготовления тот же, что и в первом рецепте.

Овощная окрошка

Свари 2 средних репы, 1 морковку и полкочана цветной капусты, затем остуди овощи и мелко их нарежь. 2-3 свежих огурца нашинкуй соломкой и соедини с остальными овощами. Теперь мелко нарежь 2 сваренных вкрутую яйца и соедини их с порезанным зеленым луком; все посоли и выложи на блюдо, залив охлажденным квасом. Перед подачей на стол положи порубленную зелень укропа и обезжиренную сметану.

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