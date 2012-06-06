Сегодня земляне стали свидетелями редкого звёздного явления
16:48, 06 июня 2012Зарубежные новости
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Венера прошла по диску Солнца
Жители Земли 6 июня стали свидетелями редкого астрономического явления - Венера прошла по диску Солнца.
Как сообщает ТСН, транзит Венеры продолжался более шести с половиной часов.
С Земли она выглядела как небольшое темное пятно, которое медленно передвигается по огромному солнечному диску.
За два последних тысячелетия земляне могли стать свидетелями этого редкого астрономического явления всего 25 раз, а со времени изобретения телескопов - семь раз: в 1631, 1639, 1761, 1769, 1874, 1882 и 2004 годах. В следующий раз возможность увидеть подобное появится только в 2117 и 2125 годах.
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