Сегодня земляне стали свидетелями редкого звёздного явления

Жители Земли 6 июня стали свидетелями редкого астрономического явления - Венера прошла по диску Солнца.

Как сообщает ТСН, транзит Венеры продолжался более шести с половиной часов.

С Земли она выглядела как небольшое темное пятно, которое медленно передвигается по огромному солнечному диску.

За два последних тысячелетия земляне могли стать свидетелями этого редкого астрономического явления всего 25 раз, а со времени изобретения телескопов - семь раз: в 1631, 1639, 1761, 1769, 1874, 1882 и 2004 годах. В следующий раз возможность увидеть подобное появится только в 2117 и 2125 годах.