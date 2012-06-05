Изюм защищает от ожирения

Изюм – самая подходящая пища для того, чтобы ребенок перекусил в школе. Он помогает школьнику насытиться и предотвращает потребление лишних калорий в перерывах между основными приемами пищи.

Результаты нового исследования представлены на ежегодном заседании Канадского общества питания, Ванкувер. В ходе эксперимента исследователи 3 месяца наблюдали за 26 детьми в возрасте 8-11 лет с нормальным весом. В это время все дети питались одинаково, но их разделили на группы в зависимости от еды для перекуса: изюма, винограда, картофельных чипсов или шоколадного печенья.

Выяснилось, что дети из группы «изюма» чувствовали себя наиболее сытыми после такой закуски, чем дети из других групп. При этом они удовлетворяли аппетит меньшим количеством калорий, чем содержится в других закусках. Изюм делает питание детей более здоровым и уберегает их от набора лишнего веса, резюмировали исследователи.

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