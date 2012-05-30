Украинцев среди пострадавших от землетрясения в Италии нет

В МИД Украины заявляют, что украинцев среди пострадавших в результате землетрясения в Италии нет.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров, по информации Генерального консульства Украины в Милане, 29 мая северные регионы Италии ощутили серию подземных толчков от 5 до 5,8 баллов по шкале Рихтера. Эпицентры толчков находились в регионе Эмилия-Романия, в треугольнике между городами Модена, Феррара и Болонья.

В результате землетрясения погибли 15 человек. Продолжаются поисково-спасательные операции, в том числе с привлечением военного персонала и спецтехники инженерно-железнодорожной части, которая базируется в г. Болонья.

В Модене, Болонье и других городах из соображений безопасности в течение дня была приостановлена работа средних и высших учебных заведений, государственных учреждений, музеев, а также целого ряда частных предприятий, в том числе автомобильных производств Феррари, Ламборгини и Мазерати.

"По информации ГКУ в Милане, граждан Украины среди погибших нет. Дело продолжает находиться на контроле дипучреждения Украины", - сообщил А.Дикусаров.